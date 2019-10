O ex-deputado federal de Divinópolis, Jaime Martins Filho (Pros), tomou posse como secretário especial e chefe de Escritório de Representação de Minas Gerais em Brasília.

Ele foi anunciado no dia 23 de setembro pelo governador Romeu Zema (Novo) e teve o nome publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (Doemg) de 25 de setembro.

Jaime terá o objetivo de articular as relações de Minas com a presidência da República, o Congresso Nacional, bancada federal mineira, os Ministérios, as autarquias federais e instituições financeiras, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal (CEF).