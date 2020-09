Em entrevista concedida na manhã desta quarta-feira (9), o ex-deputado federal e pré-candidato a prefeito de Divinópolis, Jaime Martins (DEM), informou que não irá participar das eleições municipais deste ano para apoiar a pré-candidatura de Fabiano Tolentino (CDN).

“Essa eleição será um marco na nossa história e Divinópolis precisa ter máquina pública eficiente. Fabiano está integrado com as minhas ideias e quer fazer a correção das injustiças tributárias, o fortalecimento da economia deixando a cidade mais atrativa com ações de desburocratização. No fortalecimento da economia é prioritário desenvolver Divinópolis como polo turístico e polo educacional. Eu quero tornar pública minha decisão de não participar da disputa, apontando que irei ajudar e fazer o que é melhor para a nossa cidade. Indiferente de ter ou não mandato estarei à disposição para ajudar”, ponderou.

Jaime informou ainda que a sua retirada da disputa é baseada em questões pessoais. Ele reforçou que a reconstrução de Divinópolis terá que ser feita com diálogo, preparo e ouvindo todos os setores da sociedade. “Essa foi uma decisão amadurecida internamente, com meus familiares, e também em conversas com lideranças, amigos, com a população de Divinópolis. Até o próximo final de semana serão realizadas as convenções e eu quero adiantar hoje e reforçar também que, por questões pessoais, embora as pesquisas eu aparecesse em uma boa colocação, eu estou retirando meu nome da disputa desse pleito. Percebo que o debate fugiu do foco das questões que devem ser solucionadas na cidade. Vou continuar com o meu plano até o final, continuarei ajudando a cidade, quer seja na implementação desse plano, com a candidatura que estamos apoiando. A cidade está passando por momentos difíceis. Se não retomar ambiente de confianças poderemos ter um cenário bem pior do que está hoje”

Fonte: Assessoria Jaime Martins