Os deputados federais, estaduais e distritais que optaram por mudar de partido para se candidatar nas eleições deste ano, sem o risco de perder o mandato, tiveram prazo até esta sexta-feira (6). O período que permite a troca, denominado “janela partidária”, começou no dia 8 de março.

Um dos deputados federais que optaram pela mudança foi Jaime Martins que informou a saída dele do Partido Social Democrático (PSD) e filiação ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

Jaime Martins informou que a mudança de partido se dá com o objetivo de manter-se fiel à sua luta em defesa do povo mineiro. “Em um cenário tão conturbado e permeado por mudanças, não há decisão simples a ser tomada. Observando este momento, vi com entusiasmo e esperança o movimento protagonizado pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social) e seus quadros. Representantes que, com independência, força e ação tem trabalhado de maneira firme pela construção de um país melhor. O momento atual requer ousadia, exige correr riscos à altura dos desafios presentes e me sinto acolhido e fortalecido nesta nova sigla. Mudo de partido para permanecer fiel à nossa luta em defesa do povo mineiro. Bandeiras que defendo – e continuarei a defender – em nossa caminhada”, declarou o parlamentar.