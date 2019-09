Redação Últimas Notícias

O ex- deputado federal, Jaiminho Martins irá compor o quadro de funcionalismo do Governo de Minas. Ele foi nomeado nesta quarta-feira (25) para o cargo de provimento em comissão DAD-12 EG1100033, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais.

A nomeação foi publicada nesta quarta no Diário Oficial. De acordo com o portal Divinews, a informação ainda não confirmada oficialmente é que Jaiminho será o responsável pelo escritório de Relação Institucional do Governo de Minas, em Brasília.