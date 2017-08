O deputado Jaime Martins (PSD/MG) esteve com Silvio Pinheiro, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e com o vice-prefeito, Cid Corrêa Mesquita nessa quarta-feira (30), em Brasília, para solicitar a liberação dos recursos restantes para a conclusão da obra da Escola Pró Infância do bairro Geraldo Veloso. Após a reunião o presidente anunciou que os recursos serão liberados imediatamente. Ao todo será R$1,1 milhão destinado para a conclusão da obra.

“Depois de muito empenho nós conseguimos liberar essa importante obra. É nos problemas da educação que se assenta o grande segredo do aperfeiçoamento do nosso Brasil. Vamos continuar trabalhando em conjunto com lideranças dos nossos municípios mineiros para melhorar a vida do nosso povo. Formiga tem minha atenção especial e estou sempre à disposição para promover melhorias aqui”, ressaltou Jaime.

Para o vice-prefeito de Formiga e secretário municipal de Educação, Cid Côrrea, é fundamental promover investimentos em Formiga e, em diversas frentes de trabalho, conquistas vem sendo obtidas. “O prestígio e a força do deputado federal Jaiminho Martins é notório e eu fico muito satisfeito de ver a liberação deste recurso, pois sei das necessidades dos moradores do bairro Geraldo Veloso. É uma obra importante e esperamos que ela seja concluída o mais breve possível. Além disso, quero destacar o apoio do Jaiminho Martins na destinação de recursos para obras de calçamento, para a área de saúde e, em especial, pela sua intervenção junto ao Governo de Minas para a liberação de recursos para a Santa Casa de Formiga. É um parceiro e amigo de Formiga com quem podemos sempre contar”, enumerou.

Agenda nos Correios

Ainda em Brasília, o deputado federal Jaiminho Martins cumpriu agenda, ao lado do vereador Flávio Martins, do vice-prefeito Cid Côrrea, com o Superintendente Estadual dos Correios em Minas, Juarez Pinheiro. No encontro, Jaiminho Martins cobrou a ampliação dos serviços postais em Formiga, e solicitou, em especial, maior atenção para o bairro Serra Verde e comunidades vizinhas. ” Tivemos uma resposta muito positiva do Juarez Pinheiro e saímos satisfeitos deste encontro”, finalizou.