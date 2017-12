O deputado federal Jaime Martins (PSD/MG) esteve em Formiga na sexta-feira passada (8) e visitou o local onde, provavelmente, será construída a barragem destinada ao abastecimento de água do município.

O prefeito Eugênio Vilela, o vice-prefeito Cid Corrêa, o vereador Sandrinho da Looping e o secretário municipal de Obras, Flávio Passos, recepcionaram Jaiminho Martins e seguiram até a área localizada às margens da rodovia BR-354, próximo ao trevo de acesso a Formiga pelo bairro Engenho de Serra, para a visita técnica.

Jaiminho Martins disse em entrevista que a construção do barramento é uma ação estruturante para o futuro de Formiga e o papel ativo da Prefeitura neste projeto tem sido fundamental. “Nós sabemos das dificuldades que o país, Minas Gerais e várias cidades passaram recentemente com a crise hídrica. E este é um projeto que abraçamos em parceria com o prefeito Eugênio, vice-prefeito Cid e até já tivemos uma reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal para avançar com as ações. Essa barragem junto ao Rio Formiga é muito importante, pois em um momento de seca, como foi este que enfrentamos recentemente e que a população foi afetada, ela terá a capacidade de abastecer a população e garantir o fornecimento adequado e permanente de água por pelo menos seis meses, segundo o projeto inicial. Ou seja, se não chover por seis meses, o Saae ainda terá água para distribuir aos formiguenses. Essa barragem que existe hoje aqui no Rio Formiga, que visitamos e leva o nome do saudoso ‘Titonho’, precisa ser elevada e potencializada. É isso que iremos fazer. Como sempre tenho dito, todo bom projeto em prol de Formiga, pode e deve contar comigo”, afirmou Jaiminho.

O vice-prefeito de Formiga, Cid Corrêa, informou que o Saae já deu início ao processo licitatório para contratar uma empresa especializada para desenvolver um projeto base de construção da barragem. “É importante que tenhamos com clareza todos os estudos de impacto ambiental, locais que possivelmente serão alagados e, consequentemente, desapropriados. Após o resultado do processo licitatório, a empresa vencedora terá 60 dias, contando a partir da ordem de serviço, para entregar o projeto e nós, com o apoio fundamental do deputado federal Jaiminho Martins, já estamos trabalhando na viabilização dos recursos para as obras”, apontou Cid.

O prefeito Eugênio Vilela destacou a importância da obra para a cidade. “Este projeto vai dar independência hídrica ao município de Formiga por um bom tempo. Recentemente, todo nós sabemos, que por falta de investimentos, a cidade enfrentou dificuldades durante o período de seca e nós agora estamos pensando, planejando dentro de um projeto viável. Finalizado o processo de licitação, teremos uma previsão adequada dos custos dessa nova barragem e com o apoio do deputado federal Jaiminho Martins, que sempre tem feito muito e é parceiro de Formiga e de todo o Centro-Oeste mineiro, vamos viabilizar os recursos para iniciar as obras”, disse o prefeito.

O Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional já foram acionados pelo deputado para levantamento de propostas e planos de ação para a nova barragem. “Como me foi dito pelo prefeito Eugênio, pelo vice-prefeito Cid, esta é uma obra estratégica para o crescimento da cidade e eu já estou trabalhando na viabilização dos investimentos, seja por meio de emendas parlamentares ou recursos por meio do Governo Federal e seus respectivos ministérios. É uma ação importante e vamos em frente”, finalizou.