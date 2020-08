Jair Renan, o filho conhecido como “04” do presidente Jair Bolsonaro, é o primeiro da prole do chefe do Executivo a contrair o novo coronavírus (Covid-19).

A informação foi dada pelo jornal “O Globo”, que diz ainda que ele apresenta sintomas leves da doença, como a perda de olfato. O Palácio do Planalto não comentou a informação.

No clã, o jovem se junta ao próprio pai, à primeira-dama Michelle Bolsonaro e a Heloisa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo, todos diagnosticados com o vírus, mas sem complicações.

Jair Renan é filho de Ana Cristina Valle, assessora parlamentar e ex-mulher do presidente. Em abril, o jovem zombou da doença em vídeo que circulou pela internet. Na ocasião, disse que preferia “morrer transando que tossindo”.