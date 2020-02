O 6º Encontro de Gestantes de Córrego Fundo foi realizado na semana passada. O tema foi “Depressão pós-parto”, assunto relacionado à Campanha Janeiro Branco.

A palestra do grupo de gestantes foi ministrada pela psicóloga Morgana Cristhianne Aparecida Lima, de maneira dinâmica e de fácil entendimento.

A enfermeira coordenadora da Unidade de Atenção Primária em Saúde (UAPS) Padre Dionísio, Michele Maira de Faria, informou que o tema é bastante pertinente, já que o número de pacientes portadores de algum tipo de transtorno mental tem aumentado e que oferecer mais informações é a melhor maneira para o indivíduo reconhecer os sintomas e buscar tratamento precoce.

De acordo com a secretária de Saúde, Keli Silva, esta foi uma das ações da administração abordando a Saúde Mental. Ela explicou que é importante orientar os indivíduos a pensarem sobre a suas condições pessoais, sociais, materiais, culturais, subjetivas e objetivas nas quais vivem, nas quais se relacionam e nas quais reproduzem as suas existências.

“Todos os usuários têm direito à Saúde Mental. As informações adequadas sobre o que pode produzir saúde e saúde mental nas vidas dos indivíduos são que ajudarão as pessoas a terem vidas mais harmônicas, mais felizes, mais saudáveis, com mais sentido e com mais propósitos que façam bem a todos”, comentou a secretária.

Outras ações

As equipes de Saúde realizaram também outras atividades para o grupo de saúde mental, especialmente os pacientes que já passam por atendimento com psiquiátrico e para o grupo de gestantes, enfatizando as doenças que podem afetar a mulher na gestação e no pós-parto.

