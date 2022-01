Janeiro de 2022 já é o mês com mais casos notificados de Covid-19 desde o início da pandemia em Minas Gerais. Em 28 dias, o primeiro mês do ano contabilizou 423.845 diagnósticos positivos da doença, uma média de 15 mil confirmações diárias, superando inclusive os 413 mil casos registrados de julho a dezembro de 2021. Ontem, o Estado bateu o recorde de infecções em único dia, com 40.753 cidadãos contaminados.

Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), se considerado o total de 2,6 milhões de infectados em Minas desde março de 2020, os casos de janeiro representam cerca de 15% da totalidade. O cenário já era previsto por órgãos sanitários, que sinalizavam para um pico de transmissão do coronavírus entre o final de janeiro e início de fevereiro não só em Minas, mas em todo Brasil.

A avalanche de na transmissão do coronavírus deriva da variante ômicron. A cepa é a que contamina com mais velocidade dentre as variações do Sars-CoV-2 e até mesmo de outros vírus contagiosos, na avaliação de especialistas. Nesta semana o Estado já havia batido o recorde de casos duas vezes. No entanto, a infecção de mais de 40 mil pessoas em único dia ocorreu pela primeira vez. O pico anterior havia sido alcançado na última quarta-feira (26), com 36.383 positivados.

“Essa onda nunca foi tão violenta em termos de transmissibilidade. Isso mostra a relevância da vacina e como mudou o curso da pandemia. Por ela (ômicron) ter sido capaz de disseminar de maneira tão rápida e agressiva, muito provavelmente não conseguiríamos suportar no sistema público de saúde se chegasse antes do início da vacinação”, assinala o infectologista e presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano.