Subiu para 66 o total de mortos em razão do tufão Hagibis que atingiu o Japão no último fim de semana. As buscas por vítimas continuam durante todo o dia.

As Forças de Autodefesa do Japão foram enviadas nesta terça-feira (15) à província de Nagano para ajudar nas operações de busca e resgate.

O tufão causou ventos fortes e chuvas torrenciais levando cerca de 200 rios a transbordarem. Diques romperam em 50 rios, causando inundações em várias localidades.