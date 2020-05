O Japão prorrogou nesta segunda-feira (4) o estado de emergência em todo o país até o fim de maio. A decisão do primeiro-ministro Shinzo Abe foi tomada depois que autoridades governamentais advertiram que era muito cedo para flexibilizar as restrições para impedir a propagação do novo coronavírus (Sars-Cov-2 ).

Em 7 de abril, o premiê instaurou o estado de emergência em Tóquio e outras seis regiões do país, que tem 126 milhões de habitantes. Alguns dias depois, a medida foi ampliada para toda nação, que já registra mais de 500 mortos.

A medida permite ao governo estimular os habitantes a permanecerem confinados e a fechar estabelecimentos comerciais. Porém, dá às autoridades permissão para adotarem restrições à circulação de pessoas e não prevê sanções para quem descumprir as recomendações.

