O urso marrom estava no set de gravação da sua nova série, See, quando o vídeo foi gravado. No vídeo, é possível ouvir o treinador avisar que o animal “entraria rápido” e após o sinal, o urso de fato se aproxima rapidamente do rosto do artista.

Na legenda, o ator havaiano de 40 anos parecia se divertir com a situação e publicou: “As coisas que nós fazemos pela arte”. O treinamento é parte do preparo para a gravação de uma cena de batalha corpo a corpo, na qual o urso de verdade será o usado em vez de efeitos especiais. “Ele precisa me conhecer”, disse Momoa .

Poucos minutos após a publicação do vídeo, porém, os seguidores já pareciam furiosos. “Isso é abuso animal, um urso selvagem deveria estar livre”, comentou uma internauta, seguida de várias curtidas. “Ter uma vida selvagem dentro de gaiolas não é fofo. É ignorante e abusivo”, recriminou outro seguidor.