Esta semana um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Municipal Chico Mendes (Parque do Jequitibá) e destruiu a maior parte da vegetação nativa do local, danificando o Jequitibá, árvore bicentenária, existente no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para lavrar um Boletim de Ocorrência, afim de apurar as causas do incêndio, que pode ser criminoso.

O Parque, que é uma área de preservação permanente, estava com um projeto já finalizado e aguardando apenas disponibilidade de recursos financeiros para a revitalização do local que tem área aproximada de 14 mil metros quadrados.

A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental está avaliando os danos e acompanha o caso, pedindo a população que não faça queimadas. O ato, se identificado como criminoso, é passível de pena.