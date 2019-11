A Secretaria de Educação e Esportes está promovendo os Jogos Estudantis Rubens Paiva (Jerp) como seletiva para os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2020.

As competições contam com a participação de alunos das escolas municipais, estaduais e colégios particulares de Formiga.

Os jogos nas modalidades individuais ocorreram entre os dias 28 de outubro e 7 de novembro. As modalidades disputadas foram: xadrez, natação, badminton, tênis de mesa, vôlei de praia e atletismo.

As modalidades badminton e vôlei de praia são novas no JERP e já são consideradas sucesso.

Os jogos de xadrez ocorreram na Emart; a natação no Formiga Tênis Clube (FTC); badminton no Clube Unifor; tênis de mesa na Escola Franklin de Carvalho; vôlei de praia no Clube Centenário e atletismo no Unifor.

Além das individuais, estão sendo realizadas as modalidades coletivas, que são: futsal, handebol, voleibol e basquete. Elas voltam a ocorrer nesta terça-feira (12) e tem previsão de finalização no dia 19 deste mês.

Confira os resultados das modalidades individuais:

Xadrez

Módulo 03 Feminino

1º Lugar – Bianca Mendonça Bernardes – Colégio Losango

2º Lugar – Nicole Alves – E.E. Prof. Joaquim Rodarte

3º Lugar – Ana Luiza Silva – Colégio Losango

Módulo 03 Masculino

1º Lugar – Heitor Lima Dias – Colégio Losango

2º Lugar – Pedro Borges Tatagiba – Colégio Losango

3º Lugar – Miguel Lima de Souza Leão – Colégio Unifor

Módulo 04 Feminino

1º Lugar – Larissa Stefany Pimenta – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Maria Eduarda Vaz de Paula – Colégio Losango

3º Lugar – Maria Eduarda Souza Silva – Colégio Unifor

Módulo 04 Masculino

1º Lugar – Daniel Silva – E.E. Prof. Joaquim Rodarte

2º Lugar – Everton Santiago Palhares – E.M. Miralda S. Carvalho

3º Lugar – Ryan Augusto Souza – E.M. Miralda S. Carvalho

Natação

Módulo 03 Masculino

25 metros borboleta

1º Lugar – Edmar Oliveira da Silva Jr. – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Miguel Fonseca Souza – E.E. Dr. Abílio Machado

3º Lugar – Nikolas Prado Abraão – Colégio Santa Teresinha

25 metros costas

1º Lugar – Pedro Lucas Lopes – E.E. Prof. Joaquim Rodarte

2º Lugar – Vitor Cambraia Goulart – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Bruno Carlos da Silva Azevedo – E.E. Dr. Abílio Machado

25 metros peito

1º Lugar – Felipe Teixeira Paim – Colégio Unifor

2º Lugar – Nikolas Prado Abrão – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Bernardo Oliveira Mendonça – Colégio Unifor

25 metros livre

1º Lugar – Felipe Teixeira Paim – Colégio UNIFOR

2º Lugar – Edmar Oliveira da Silva Jr. – E.E. Dr. Abílio Machado

3º Lugar – Pedro Lucas Lopes – E.E. Prof. Joaquim Rodarte

Módulo 04 Masculino

25 metros borboleta

1º Lugar – Davi Silva Marra – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Guilherme Dantas B. de Castro – E.E. Dr. Abílio Machado

25 metros costas

1º Lugar – Gabriel Silva Marra – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Bernardo Telles Ribeiro – Colégio Santa Teresinha

25 metros livre

1º Lugar –Fábio Sobreira Couto – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Gabriel Silva Marra – E.E. Dr. Abílio Machado

25 metros Peito

1º Lugar – Bernardo Telles Ribeiro – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Fábio Sobreira Couto – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Davi Silva Marra – E.E. Dr. Abílio Machado

Módulo 03 Feminino

25 metros livre

1º Lugar – Sophia Damasceno Brito – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Anna Laura Lima Abreu – Colégio Losango

3º Lugar – Lívia Gilmara Carvalho Silva – Colégio Unifor

25 metros peito

1º Lugar – Nicole Cristina dos Santos – Colégio Unifor

2º Lugar – Maria Eduarda de Faria Leal – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Leticia Teixeira Lobato – Colégio Santa Teresinha

25 metros costas

1º Lugar – Maria Eduarda de Faria Leal – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Leticia Teixeira Lobato – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Rafaella Castro Torres – E.E. Dr. Abílio Machado

25 metros borboleta

1º Lugar – Sophia Damasceno Brito – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Anna Laura Lima Abreu – Colégio Losango

3º Lugar – Vitória Guimarães Siqueira – Colégio Santa Teresinha

Módulo 04 feminino

25 metros costas

1º Lugar – Paula Albergaria Salazar – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Maria Eduarda Soares – E.E. Dr. Abílio Machado

25 metros livre

1º Lugar – Ana Luíza Pereira – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Leticia Favarini Manduca – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Maria Eduarda Soares – E.E. Dr. Abílio Machado

25 metros peito

1º Lugar – Paula Albergaria Salazar – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Ana Luíza Pereira – E.E. Dr. Abílio Machado

Badminton

Módulo 03 feminino – individual

1º Lugar – Bianca Bernardes Mendonça – Colégio Losango

2º Lugar – Gabriely Silva Castro – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Carolina Carvalho M. Silva – Colégio Unifor

Módulo 03 feminino – duplas

1º Lugar – Colégio Losango

2º Lugar – E.E. Professor Joaquim Rodarte

3º Lugar – Colégio Santa Teresinha

Módulo 04 feminino – individual

1º Lugar – Lorén Suelen Santos – E.E. Professor Joaquim Rodarte

2º Lugar – Milene Souza Sales – E.E. Rodolfo Almeida

3º Lugar – Ana Clara Silva – Colégio Unifor

Módulo 04 feminino – duplas

1º Lugar – Colégio Unifor

2º Lugar – E.E. Professor Joaquim Rodarte

3º Lugar – E.E. Rodolfo Almeida

Módulo 03 masculino – individual

1º Lugar – Guilherme Di Luigi Rezende – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Arthur Lopes – E.E. Professor Joaquim Rodarte

3º Lugar – Carlos Eduardo Lopes Assis – E.E. Dr. Abílio Machado

Módulo 03 masculino – duplas

1º Lugar – E.E. Prof. Joaquim Rodarte

2º Lugar – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – E.E.Dr. Abílio Machado

Módulo 04 masculino – individual

1º Lugar – Everton Santiago Palhares – E.M. Miralda S. Carvalho

Módulo 04 masculino – duplas

1º Lugar – Colégio Unifor

2º Lugar – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – E.M. Miralda S. Carvalho

Tênis de mesa

Módulo 03 feminino

1º Lugar –Mariana Coutinho – E.E.Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Bárbara Maria Rabello – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Maria Gabriela Souza Xavier – E.E. Dr. Abílio Machado

Módulo 03 masculino

1º Lugar – Rafael Castro Ribeiro – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Lucas Oliveira Rodrigues – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Luís Felipe Lopes de Assis – E.E. Dr. Abílio Machado

Módulo 04 feminino

1º Lugar – Giovana Faria Silva – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Maria Tereza – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Loren Suelen Santos – E.E. Prof. Joaquim Rodarte

Módulo 04 masculino

1º Lugar – Luís Felipe Souza Borges – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Fábio Sobreira Couto – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Felipe Fonseca Veloso – Colégio Santa Teresinha

Vôlei de praia

Módulo 03 feminino

1º Lugar – Colégio Santa Teresinha

Módulo 03 masculino

1º Lugar – Colégio Santa Teresinha

Módulo 04 feminino

1º Lugar – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – E.E. Rodolfo Almeida

Módulo 04 Masculino

1º Lugar – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Colégio UNIFOR

3º Lugar – E.E. Rodolfo Almeida

Atletismo

Módulo 03 feminino

75 metros

1º Lugar – Maria Eduarda F. Costa – E.E. Aureliano R. Nunes

2º Lugar – Yara Maia Câmara – E.M. Miralda S. Carvalho

3º Lugar – Gabrielly Nascimento Pacheco – E.E. Rodolfo Almeida

250 metros

1º Lugar – Ana Clara Faria Almeida – E.E. Aureliano R. Nunes

2º Lugar – Gabrielly Nascimento Pacheco – E.E. Rodolfo Almeida

3º Lugar – Lívia Maria de Paula Bispo – E.E. Rodolfo Almeida

Salto em distância

1º Lugar – Mariana Fernandes Souza – E.E. Prof. Joaquim Rodarte

2º Lugar – Isadora Valeska S. Gonçalves – E.E. Rodolfo Almeida

3º Lugar – Maria Gabriela Souza Xavier – E.E. Dr. Abílio Machado

Arremesso de peso

1º Lugar – Lívia Gilmara Carvalho Silva – Colégio Unifor

2º Lugar – Maria Fernanda C. Carmo – E.E. Rodolfo Almeida

3º Lugar – Giovana Marcolo Arantes – E.E. Dr. Abílio Machado

Módulo 03 masculino

75 metros

1º Lugar – João Pedro Resende – Colégio Unifor

2º Lugar – Erik Euller Melo Marçal – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Bryan Alves Pereira – Colégio Santa Teresinha

250 metros

1º Lugar – Gabriel Campos – Colégio Unifor

2º Lugar – Carlos Eduardo Lopes Assis – E.E. Dr. Abílio Machado

3º Lugar – Vitor Augusto de Sá – E.M. Caic

Salto em distância

1º Lugar – Kauã Afonso da Silva Carvalho – E.M. Miralda S. Carvalho

2º Lugar – Gudiel Jederson de Souza – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – João Pedro Resende – Colégio Unifor

Arremesso de peso

1º Lugar – Erik Euller Melo Marçal – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Edmar Oliveira da Silva Jr. – E.E. Dr. Abílio Machado

3º Lugar – Mário Roberto Passos Belo – Colégio Santa Teresinha

Módulo 04 feminino

100 metros

1º Lugar – Mayara Ribeiro – E.E. Rodolfo Almeida

2º Lugar – Paula Albergaria Salazar – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Núbia Souza – E.E. Dr. Abílio Machado

200 metros

1º Lugar – Núbia Souza – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Júnia Mayra – Colégio Unifor

3º Lugar – Lívia Lima – Colégio Unifor

400 metros

1º Lugar – Mayara Ribeiro de Souza – E.E. Rodolfo Almeida

Salto em distância

1º Lugar – Paula Albergaria Salazar – Colégio Santa Teresinha

2º Lugar – Ana Luiza Pinto – E.E. Dr. Abílio Machado

3º Lugar – Anamelia Silva – E.E. Rodolfo Almeida

Arremesso de peso

1º Lugar – Ana Luiza Pinto – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Mayara Ribeiro – E.E. Rodolfo Almeida

Módulo 04 masculino

100 metros

1º Lugar – Heriky Willian – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Alex Lucio – E.E. Rodolfo Almeida

3º Lugar – Bernardo Gomes – Colégio Santa Teresinha

200 metros

1º Lugar – Kaio Augusto – E.M. Miralda S. Carvalho

2º Lugar – Felipe Fonseca – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Arthur Ferreira – Colégio Santa Teresinha

400 metros

1º Lugar – Vitor Augusto – Colégio Unifor

2º Lugar – Thiago Henrique – E.E. Dr. Abílio Machado

3º Lugar – Felipe Fonseca – Colégio Santa Teresinha

Salto em distância

1º Lugar – Heriky Willian – E.E. Dr. Abílio Machado

2º Lugar – Bernardo Gomes – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Lucas Vale Queiroz – Colégio Santa Teresinha

Arremesso de peso

1º Lugar – Lucas de Castro Monteiro – Colégio Losango

2º Lugar – Diogo Mendonça Silveira – Colégio Unifor

3º Lugar – Lucas Vale Queiroz – Colégio Santa Teresinha

Imprimir