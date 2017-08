As competições dos Jogos Estudantis Rubens Paiva (Jerp) e o Jerpinho – competição para alunos do ensino fundamental 1 – já têm data para começar: 11 de setembro.

O evento esportivo realizado pela Prefeitura de Formiga, por meio do Departamento de Esportes Educacionais da Secretaria Municipal de Educação conta, neste ano, com a parceria do Governo de Minas, através de patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

O suporte financeiro de R$20 mil foi concedido através do edital 01/2017 de seleção pública de patrocínio e eventos da Secretaria de Estado de Governo (Segov). A verba será destinada para pagamento de arbitragem, compra de material esportivo e premiação.

O Jerp já é tradicional em Formiga, reunindo escolas das redes estadual, municipal e particular. A novidade neste ano é a implantação do Jerpinho, competição realizada pela primeira vez na história.

Os jogos contarão com a participação recorde de participantes: 1.750 atletas no total, divididos em 126 equipes coletivas além das individuais, representando 20 escolas de Formiga: Municipais – Franklin de Carvalho, Paulo Barbosa, Miralda Carvalho, Cemei, José Honorato, Lídia Braga, Pio XII, Célia de Melo, Benedita Gomide Leite, Arlindo de Melo; Estaduais – Professor Joaquim Rodarte, Doutor Abílio Machado, Aureliano Rodrigues Nunes, Jalcira Santos Valadão, Tonico Leite, José Bernardes de Faria e Rodolfo Almeida; Particulares – Colégio Santa Teresinha, Colégio Losango e Colégio Aplicação. Os atletas serão divididos em quatro módulos, com idades entre 8 e 17 anos.

Outra novidade é o número de modalidades: dez. Serão disputados torneios de futsal, handebol, basquete, voleibol, peteca, tênis de mesa, atletismo, xadrez, natação e jiu-jitsu (como modalidade teste).

Os Jerp e o Jerpinho ocorrerão em duas fases, uma de 11 a 29 de setembro e outra de 16 a 27 de outubro. O cerimonial de abertura ocorrerá no dia 13 de setembro, às 19h, no ginásio do Formiga Tênis Clube (FTC). O evento contará com desfiles das delegações, hinos nacional e a Formiga, juramento do atleta, juramento do árbitro e apresentação artística.

“Gostaria de agradecer ao Governo de Minas e à Cemig pela parceria na realização dessa competição tradicional em nosso município. Desejo boa sorte a todos os participantes, certo de que a competição será um sucesso”, comentou o vice-prefeito e secretário de Educação, Cid Corrêa.

Confira as datas, locais e horários das competições:

Modalidades coletivas

Data: 11 a 22 setembro e 16 a 25 de outubro

Local: Formiga Tênis Clube

Horário: JERPINHO – 8h as 11h30 – Jerp 13h30 as 17h30

Xadrez

Data: 16 de setembro

Local: Formiga Tênis Clube

Horário: JERP e Jerpinho – 8h

Atletismo

Data: 25 e 26 setembro

Local: Pista de Atletismo Unifor/MG

Horário: Jerpinho – 8h as 11h30 – Jerp 13h30 as 17h30

Tênis de Mesa

Data: 27 de setembro

Local: Formiga Tênis Clube

Horário: 13h30

Peteca

Data: 28 de setembro

Local: Country Clube de Formiga

Horário: 13h30

Natação

Data: 29 de setembro

Local: Clube Centenário de Formiga

Horário: 13h30