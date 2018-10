Os Jogos Estudantis Rubens Paiva (Jerp e Jerpinho) estão programados para ocorrer no primeiro semestre do ano que vem.

Nesta quarta-feira (24), foi realizada, na sede da Secretaria de Educação e Esportes, uma reunião sobre os jogos.

O encontro contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Educação e Esportes, Cid Corrêa; do chefe de Gabinete, Alex Arouca; do diretor de Esportes, Yan Fernandes, e diretores e professores das redes municipal, estadual e particular de ensino de Formiga.