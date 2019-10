Uma jiboia de pouco mais de um metro e um teiú foram resgatados após um incêndio em vegetação na MG-305, próximo a Pitangui.

Segundo informou o G3 Resgate – grupo de voluntários, os répteis foram resgatados nesta segunda-feira (14).

Ainda de acordo com o G3 Resgate, a cobra está com 40% do corpo queimado e será tratada pelo grupo. A intenção é que, depois de curada, ela possa ser novamente devolvida à natureza. O teiú não estava ferido, e após ser resgatado, foi levado para outra região de mata e solto na natureza.