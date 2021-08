A atleta formiguense Thalita Silva conquistou a 1ª colocação em mais um campeonato de jiu-jitsu.

Ela participou do Rio International Pro da UAEJJF, realizado nesse domingo (1º), no Parque Olímpico Arena 3, no Rio de janeiro. O evento reuniu atletas de vários estados.

Thalita competiu na categoria faixa preta, até 70 quilos. Ela participou de três lutas e venceu todas. A final foi por finalização.

A atleta representou a equipe Vision BJJ, do professor Paulão Rezende, de Poços de Caldas.