Redação Últimas Notícias



Uma joalheria foi alvo de furto no sábado (28), em Formiga. O crime ocorreu na área central da cidade.

O criminoso arrombou a porta do estabelecimento e furtou diversas peças.



De acordo com a Polícia Militar, o autor do furto é conhecido no meio policial pela prática de outros crimes. Ele foi preso e Arcos e as joias recuperadas.