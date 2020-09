Da Redação

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ano-base 2019, alcançado pelas escolas estaduais de Formiga é, no mínimo, preocupante e apontam que há um caminho a se percorrer para que os números alcançados na educação infantil sejam mantidos nos demais anos da vida escolar.

Os índices das instituições públicas de todo o país foram divulgados na terça-feira (15). Os resultados das escolas particulares não foram divulgados.

Dentre as cinco unidades que oferecem o ensino médio, apenas a Escola Estadual Professor Joaquim Rodarte ultrapassou a meta pré-estabelecida de 4,9, alcançando 5.2.

Resultado do Ideb dos 3ºs anos do Ensino Médio de Escolas Estaduais de Formiga – Fonte: Inep

Com reação às seis escolas que oferecem os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º anos) e as nove unidades estaduais que oferecem os anos finais da mesma etapa (6º ao 9º anos) nenhuma alcançou as metas projetadas.

Resultado do Ideb dos 5ºs anos do Ensino Fundamental de Escolas Estaduais de Formiga – Fonte: Inep

IFMG

O Instituto Federal de Minas Gerais – campus Formiga oferece o ensino médio/técnico e alcançou o índice 6.6, porém sem o estabelecimento de meta projetada para 2019, não figura como as unidades que atingiram a nota almejada.

A média projetada para o IFMG no Ideb do ano que vem é 6.8.

O Ideb

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações.

O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Ideb agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O índice varia de 0 a 10. A combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no Saeb, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.

O índice também é importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, que tem estabelecido, como meta para 2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos.