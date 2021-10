Os jogadores do Cruzeiro se reuniram com o técnico Vanderlei Luxemburgo e com o presidente Sérgio Santos Rodrigues na tarde desta sexta-feira (15), na Toca da Raposa II. Na pauta, o momento em que vive o clube, a paralisação dos jogadores e a conversa para se tentar chegar a uma solução. O encontro terminou por volta de 16h50.

A tendência é de que os jogadores voltem aos treinamentos próximos dias. Contudo, ainda não há uma definição sobre os rumos da paralisação dos atletas.

Mais cedo, o presidente teve uma reunião com empresários importantes, mas sem acordo sobre um aporte financeiro para honrar os compromissos, principalmente os atrasos salariais.

Outra reunião vai acontecer na próxima semana com estes empresários, porque há o entendimento de que ou o Cruzeiro busca esse tipo de ajuda ou a situação vai ficar quase impossível.