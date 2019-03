O jogo do Cruzeiro contra o Deportivo Lara da Venezuela não vai ocorrer nesta quinta-feira (14), como remarcado.

A Conmebol decidiu adiar novamente o confronto e vai decidir uma nova data para que o encontro aconteça no Mineirão, pela Libertadores.

A decisão desta vez passou pela Conmenbol, que ainda vai comunicar oficialmente aos clubes. A dificuldade encontrada pelo Deportivo Lara para viajar ao Brasil é o principal motivo para o adiantamento do duelo.

A tendência é que o jogo ocorra no dia 27 deste mês.

O Deportivo Lara encontrou dificuldades para deixar a Venezuela. Ao embarcar para o Brasil nesta quinta-feira descobriu que a empresa aérea que traria a delegação não tinha permissão para pousar em Belo Horizonte.

Sem tempo hábil para trocar a companhia o time solicitou a Conmebol que a partida fosse adiada. A possibilidade de W.O. está descartada.

Agradecimento

Por meio de uma mensagem no Twitter o Lara agradeceu ao Cruzeiro, Conmenbol e o governo do Brasil pelos esforços em prol da viagem para o país e também a sensibilidade para a mudança da data do duelo.

