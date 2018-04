Terminou o período de inscrição de municípios na edição 2018 dos Jogos do Interior de Minas (Jimi). Ao fim do prazo, encerrado na quinta-feira (5), 415 cidades se garantiram na disputa, resultado melhor que o do ano passado, com 337 inscritos. Esse número, inclusive, tende a aumentar, uma vez que o prazo para inscrição de cidades que participarão apenas de modalidades individuais na etapa estadual dos jogos encerra-se em outubro.

Organizada pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp), a competição que foi substituída desde 2012 pelos Jogos de Minas Gerais voltou, em 2017, ao seu formato original, como era na década de 80, com foco no esporte de participação.

Para o secretário de Estado de Esportes em exercício, Ricardo Sapi, a expectativa para o Jimi 2018 é a melhor possível. “No ano passado, o resultado não poderia ter sido melhor. Tivemos 10.636 atletas participantes em 2017, contra 4.925 que participaram em 2016”, pontuou. “Esperamos que, neste ano, esse crescimento se mantenha em números e em qualidade técnica nos jogos”, concluiu Sapi.

Em 2018, o Jimi acontece em três etapas. Nas fases Microrregional e Regional acontecem as disputas das modalidades coletivas – basquete, futsal, handebol e vôlei –, nos naipes masculino e feminino.

Já a terceira etapa, a Estadual, além dos esportes coletivos, conta também com as modalidades individuais convencionais: atletismo, ciclismo, natação, judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa e xadrez. Os esportes paralímpicos – atletismo, natação e tênis de mesa, bocha e basquete em cadeira de rodas –, assim como badminton e peteca convencionais, têm sua realização condicionada ao número de inscrições e análise técnica.

O futsal de surdos masculino e feminino segue no programa do Jimi como modalidade exibição.

Datas e sedes

O cronograma de execução do Jimi 2018 definiu as datas de cada uma das três etapas dos Jogos.

A Etapa Microrregional será executada, na primeira data, de 30 de maio a 3 de junho. As sedes serão Jequitinhonha, Ponte Nova, Pitangui e Ouro Preto. Na segunda data, de 25 a 29 de julho, a microrregional acontece em Montes Claros, Cataguases, Lavras e Sacramento.

Para essa fase, os municípios têm até o dia 26 de abril para a inscrição das equipes, treinadores, auxiliares técnicos e número mínimo de atletas de cada modalidade, conforme regulamento.

Já a Etapa Regional, que terá como sedes Jequitinhonha, Formiga e Lavras, terá sua execução de 5 a 9 de setembro. A cidade de Ponte Nova recebe a mesma fase do Jimi de 10 a 14 de outubro.

A última etapa dos Jogos, a Estadual, será realizada, em Uberlândia, de 14 a 18 de novembro.

Mais informações estão disponíveis no site www.jimi.esportes.mg.gov.br e dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail jimi@esportes.mg.gov.br.

