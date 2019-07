De 29 de julho a 3 de agosto será realizada a etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2019.

Aproximadamente 6.500 estudantes-atletas disputam a final da maior competição escolar do país nas modalidades coletivas, individuais e paralímpicas. A cidade-sede Uberlândia, no Triângulo, já está preparada para receber representantes de 267 municípios, envolvendo 1.091 escolas públicas e particulares de Minas Gerais.

A cerimônia oficial de abertura da etapa estadual do JEMG/2019 será no dia 30 de julho, às 20 horas, no Estádio Municipal Parque Sabiá. Avenida José Roberto Migliorini, s/nº, bairro Santa Mônica.

Serão disputadas as modalidades de atletismo, atletismo PCD, badminton, basquetebol, bocha, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, natação PCD, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, voleibol, vôlei de praia e xadrez, nos naipes masculino e feminino. Os Jogos acontecem no módulo I, com alunos de 12 a 14 anos, e módulo II, de 15 a 17 anos.