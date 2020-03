Em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), que levou Minas Gerais a decretar situação de emergência, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, decidiu adiar o início dos Jogos Escolares de Minas Gerais deste ano (Jemg 2020), ficando suspenso o cronograma de execução.



A medida visa proteger milhares de estudantes-atletas envolvidos nos jogos, seguindo as orientações das autoridades brasileiras de Saúde.

Com a suspensão por tempo indeterminado das aulas da rede pública estadual, anunciada pelo Governo de Minas Gerais, e a adoção de diversas medidas de contenção ao avanço do coronavírus, a medida evita danos à saúde da população.



O Jemg é uma ação realizada pela Sedese, por meio da Subsecretaria de Esportes, e pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).



O Governo de Minas, por meio da coordenação do Jemg, vai continuar a monitorar o Covid-19 no Brasil, podendo retomar as atividades assim que a situação estiver normalizada e de acordo com as leis vigentes.



Mais informações podem ser obtidas no site