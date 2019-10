O Brasil venceu neste domingo (20) o revezamento 4 x 100m livre na natação dos Jogos Mundiais Militares, em Wuhan, na China. A equipe brasileira, formada por Marco Ferreira, André Calvelo, Fernando Scheffer e Pedro Spajari, fechou a prova em 3min14s36, novo recorde dos jogos. A China ficou em segundo e a Rússia, em terceiro.

No revezamento feminino 4 x 100m livre, o Brasil ficou com o bronze. A equipe brasileira teve Larissa Oliveira, Etiene Medeiros, Manuella Lyrio e Daiene Dias, que fizeram o tempo de 3min42s96. A China foi ouro e a Rússia, prata.

Na estreia do Brasil na natação dos Jogos Mundiais Militares, ontem (19), no Wuhan Sports Center Natatorium, três medalhas de prata entraram para a conta verde-amarela. Os chineses dominaram, mas Guilherme Basseto (100m costas), Pedro Spajari (50m livre) e a equipe de revezamento 4 x 200m livre, composta por Leonardo de Deus, Fernando Scheffer, Leonardo Santos e André Calvelo, garantiram o segundo lugar no pódio em suas provas.