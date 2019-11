Jojo Todynho foi virou meme na internet e ela não ficou nada contente com isso. Em seu Instagram , a cantora publicou a imagem em questão e explicou o porquê de sua revolta.

O meme era uma comparação maldosa entre os corpos de Iza e Jojo Todynho . As duas artistas aparecem lado a lado de biquíni, com a frase: “A meta era finalizar o ano com a cinturinha da Iza, mas a silhueta vai da Jojo Todynho”.

Revoltada, a artista não deixou passar e compartilhou com seus seguidores: “Feio é ver mulheres fazendo comparações entre mulheres. Não queira ser ninguém, tenha a sua personalidade Eu gorda ou magra, vou estar bem”, declarou.

Jojo Todynho ainda falou de amor próprio e plásticas. “Já vou dar uma empinada no nariz. Não vou deixar de me amar do jeito que eu sou. Agora, se eu puder melhorar… Se eu fosse anônima e meus peitos estivessem caídos eu não iria fazer nada mesmo. Só meus peitinhos custaram R$ 28 mil e só mexi porque caíram”, explicou.