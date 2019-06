O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), campus Formiga, realizará nesta segunda (3) e terça-feira (4), a Jornada de Arte e Cultura 2019. O evento é aberto ao público, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o último dia da Jornada.

O objetivo é ampliar os conhecimentos técnicos, teóricos e culturais. As atividades propostas promovem ações e reflexões de ideias que dialogam com os projetos político-pedagógicos dos Cursos de Graduação e Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, além de contemplar apresentações artísticas e competições.

Durante a programação terá coleta de todo tipo de lixo eletrônico, que será feita no 2º andar do Bloco B. Participantes contam com atividades esportivas, artísticas e culturais.

As atividades que serão realizadas na Jornada têm a participação de alunos, servidores do IFMG e da comunidade. As atividades foram definidas pelas coordenações dos cursos, tendo equipes de professores responsáveis pela mediação e orientação dos trabalhos juntos aos alunos.