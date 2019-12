O jornal “A Cidade”, veículo de comunicação impresso da Prefeitura de Formiga, voltou a circular nesta semana no município.

Após dois anos sem veiculação, o informativo oficial da administração municipal está sendo distribuído na cidade, com o objetivo de levar transparência à população sobre as mais importantes ações da atual gestão.

O periódico, de circulação mensal, traz os principais acontecimentos dos meses de outubro e novembro deste ano. Ele foi editado pela equipe da Diretoria Municipal de Comunicação, que entende que nem todos formiguenses têm acesso à internet, meio usado pela administração municipal para divulgar diariamente as ações do governo.

De acordo com o diretor do Departamento de Comunicação, Marden Lima, a volta do jornal é uma iniciativa que busca dar mais acessibilidade de informações públicas para os formiguenses. “O mundo virtual é uma tendência que cresce a cada dia, porém os profissionais da comunicação não devem ignorar o público, que por algum motivo, não participa das redes sociais oferecidas pela internet”, destacou.