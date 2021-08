Um jornalista e professor de português com mestrado está pedindo ajuda nos semáforos de Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana da capital, para conseguir um emprego. Eduardo Durães, de 49 anos, passa por um momento difícil desde que foi demitido de seu último emprego, em janeiro deste ano, por causa da troca de direção do local onde trabalhava.

“Um mês depois eu consegui emprego em uma escola para dar aulas de português, mas o diretor me paga picado e não está pagando o salário completo. Eu não consegui pagar meu aluguel de R$ 1.000 e tive que voltar para a casa da minha mãe. Tenho uma filha para sustentar. Eu estou em busca de um emprego em que eu seja respeitado e receba meu salário para conseguir pagar minhas contas”, desabafa.

Durães começou, nessa terça-feira (3), a ir para os semáforos de Belo Horizonte e Contagem com uma placa dizendo: “Sou jornalista, professor, tenho um mestrado. E também uma filha para sustentar! Você pode me ajudar?”. O jornalista também postou no Linkedlin sua situação.

“Fui dar visibilidade à minha luta: pedir um emprego de verdade, algo digno, um que pague um salário pelo trabalho que executo sempre com dedicação, empenho e esforço. Enviar currículo parece não resolver. Sequer respondem: ‘recebemos o documento’. Estar no Linkedin, muito menos; ter Instagram, Facebook, tampouco”, escreveu.