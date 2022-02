As famílias do jovem de 20 anos encontrado com um corte profundo na barriga na Praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo, e da jovem que estava junto com ele, afirmam que o casal participava de um luau quando foi vítima de uma “ação criminosa e violenta praticada por terceiros”.

As informações foram divulgadas na tarde dessa segunda-feira (31) por meio de uma nota enviada pelo advogado das famílias, Lécio Machado. No texto, os familiares dizem que os autores do crime ainda são desconhecidos. A pedido das famílias, a identidade dos jovens não será revelada.

O caso aconteceu no dia 16 de janeiro, mas neste fim de semana ganhou as redes sociais, sendo um dos assuntos mais comentados desde o domingo (30).

Mochila, cacos de vidro e pedaços de órgão foram achados

Na tarde dessa segunda, o major Lourencini, da Polícia Militar, deu mais detalhes sobre o que os policiais encontraram no momento em que atenderam à ocorrência.