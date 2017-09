Um jovem, de 19 anos, foi flagrado andando totalmente nu pelas ruas da cidade de Piumhi na madrugada de sábado (2). Vídeos foram gravados por terceiros e compartilhados nas redes sociais.

Militares foram acionados na MG-050, altura do km 263 para atenderem uma ocorrência de atropelamento. Segundo o condutor do veículo Ford K, de 23 anos, ele seguia pela rodovia quando foi surpreendido pela jovem nu, que se jogou na frente do automóvel, sendo inevitável o atropelamento.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o hospital onde permaneceu sob observação médica.

Ainda de acordo com a PM, o jovem falava frases desconexas, possivelmente pelo uso de substâncias tóxicas.