Um acidente na BR-354 deixou uma vítima fatal na noite desse sábado (12).

Um caminhão Mercedes Benz / LK 1621, emplacado em Arcos, carregado de calcário, conduzido por um homem de 55 anos, natural e residente em Arcos, seguia de Iguatama para Arcos, quando na altura do KM 472, no instante em que transitava por uma reta, foi atingido na traseira por um Fiat / Palio, também com placas de Arcos.

Devido ao forte impacto, o condutor do Palio, João Pedro Soares dos Passos, de 20 anos, que morava do bairro Novo São Judas Tadeu em Arcos, foi socorrido até o pronto atendimento médico, porém, veio a óbito durante o deslocamento.

Já o passageiro do automóvel, de 19 anos, também residente em Arcos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o mesmo PAM.