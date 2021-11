Um jovem de 23 anos, natural de Arcos, morreu em um grave acidente nesta sexta-feira (26). Ele dirigia um VW/Gol, com placas de Arcos, e ao invadir a contramão da pista acabou colidindo frontalmente com uma carreta Mercedes Benz/Atron. Ele não resistiu e morreu no local do acidente.

Por volta das 21h50, a carreta que estava carregada de calcário brita, Mercedes Benz/Atron, emplacada em Divinópolis, seguia pela rodovia MG-439, no sentido Pains para Arcos.

Após passar pela balança do D.E.R de Córrego Fundo, no km 03, o motorista da carreta se deparou com o automóvel VW/Gol seguindo pela contramão da direção, não sendo possível evitar a colisão frontal.

Frederico Borges Rodrigues – Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com o impacto, o condutor do VW/Gol, Frederico Borges Rodrigues, ficou preso às ferragens do veículo e veio a falecer no local.