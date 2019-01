Determinação, criatividade e um grande sonho perto de se realizar no Panamá, sob as bênçãos do papa Francisco. Nos últimos três anos, o jovem Rodrigo Martins, de 18 anos, fez o que pôde para estar presente na 32ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2019), o grande evento católico programado para o país da América Central, de 22 a 28 de janeiro, e presidido pelo sumo pontífice.

Conciliando o término do ensino médio com os preparativos, ele encontrou tempo para vender tortas e salgados na porta de igrejas, oferecer rifas e produtos em leilão, e, com ajuda da avó, montar bazar e feira de artesanato para custear a viagem. “Será uma grande emoção. Não pude ir a JMJ 2013, no Rio de Janeiro (RJ) por causa da idade, depois, por falta de recursos, à Polônia, três anos depois. Mas, em 2016, falei que iria ao Panamá”, afirma o morador de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Rodrigo vai embarcar no sábado, em voo direto do Aeroporto Internacional de Confins à Cidade do Panamá. O semblante está tranquilo para a primeira viagem ao exterior. “Contei com a ajuda dos familiares e amigos. Os doces que vendi, no fim das missas, no Santuário Santa Luzia e na Capela São Geraldo, bairro luziense onde moro, tiveram boa aceitação. Se sobravam, levava no dia seguinte para a escola e vendia para os colegas. Tudo isso foi fundamental. A Jornada Mundial da Juventude começou bem antes, pois todo esse preparo significa uma jornada também”, afirmou. Satisfeito, afirma que o papa traz a palavra de esperança e mudança.