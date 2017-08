A Polícia Civil vai investigar a morte de Ygor Allan Matheus, de 21 anos, que morreu na terça-feira (29), enquanto tirava uma selfie no galho de uma árvore, em Sacramento, no Triângulo Mineiro. Cada vez mais comuns, selfies também representam riscos, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Militar, Ygor é natural de Franca, em São Paulo e estava em um rancho na zona rural da cidade com amigos. Segundo relato de um dos homens que estava com a vítima, ele escorregou, caiu do galho e bateu a cabeça em uma pedra que estava no chão.

Ainda conforme a corporação, Ygor chegou a ser socorrido em uma clínica de atendimento de uma usina próximo ao local onde ocorreu o acidente e em um hospital de Ibiraci, mas morreu na unidade de saúde. O jovem teve ferimentos no abdômem e na cabeça.

Pessoas próximas à vítima informaram que Yago tinha transtornos mentais. O corpo da vítima foi enterrado na manhã desta quinta-feira (31) no Cemitério Municipal Santo Agostinho, em Franca.