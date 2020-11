Um jovem de 20 anos, com diversas passagens criminais, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (28), em Divinópolis, segundo a Polícia Militar (PM). Ele foi encontrado caído, todo ensanguentado, perto da linha férrea do Bairro Niterói. Ninguém foi preso e a motivação não foi informada.

Segundo os militares, uma equipe do Serviço de Urgência e Emergência (Samu) esteve no local. O Samu informou que o rapaz estava com uma perfuração na cabeça, proveniente de arma de fogo.

Ele foi encaminhado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD). A Polícia disse que posteriormente fez contato com o Hospital, que disse que o rapaz não resistiu ao ferimento e morreu logo após ser internado. A unidade não fornece informações sobre o estado de saúde de pessoas baleadas, por isso não foi possível confirmar o óbito.

No local onde ele foi encontrado caído não havia testemunhas que pudessem dar informações sobre o crime. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime e realizou os trabalhos de rotina.