Rapaz de 26 anos estava dentro de um barracão no bairro Morada Nova, nesta terça-feira (16).

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros, nesta terça-feira (16), em Itaúna.

Segundo a Polícia Militar, ele tinha passagens por furto e roubo. Nenhum suspeito foi encontrado.

Moradores do Bairro Morada Nova informaram aos militares que ouviram barulhos de tiro dentro do barracão onde a vítima estava. Em seguida, se depararam com o rapaz morto.