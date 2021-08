A influenciadora digital e ativista dos direitos das pessoas com deficiência, Tathi Piancastelli, usou as redes sociais para rebater as declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre o inclusivismo nas escolas brasileiras.

Em entrevista ao programa ‘Sem Censura‘, da TV Brasil, na segunda-feira (9), o político disse que crianças com deficiências “atrapalhavam” o aprendizado dos demais alunos sem a mesma condição quando colocadas na mesma sala de aula.

“Ministro, eu não atrapalho ninguém. O senhor atrapalha o Brasil”, disse Tathi, que tem síndrome de Down.

Assim como a influenciadora, a fala de Milton gerou indignação em outras figuras públicas. Entre eles, o senador Romário (PL-RJ), que tem uma filha com síndrome de Down. Ele afirmou que “somente uma pessoa privada de inteligência afirma que deficientes atrapalham no desenvolvimento de alunos regulares nas escolas”.