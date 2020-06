Um jovem de 21 anos foi multado na noite desse sábado (20) durante Operação Lei Seca Itinerante pelo km 476 da rodovia federal BR-354 em Arcos.

De acordo com a PRE, policiais rodoviários de Formiga abordaram um Fiat/Uno emplacado em Arcos, no entroncamento com a avenida Laura de Andrade.

Foi verificado que o condutor, de 21 anos, natural e residente em Arcos apresentava vários sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados.

Após soprar o bafômetro, obteve o resultado de 0,36 miligramas por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 9 vezes acima do permitido.