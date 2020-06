A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a perseguição que terminou na morte de um sargento da Polícia Militar no dia 16 de maio, em Boa Esperança.

De acordo com a polícia, um jovem de 21 anos, se entregou à polícia no dia 20 de maio, confessou ter feito os disparos que mataram o sargento Rodrigo Sarto, de 37 anos.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito foi indiciado por homicídio qualificado contra servidor de segurança pública no exercício da função. Um outro suspeito do crime morreu após ser baleado pela polícia.

O crime