Um acidente envolvendo uma motocicleta, um carro de passeio e um caminhão deixou uma motociclista morta, na manhã desta quarta-feira (9), na Via Expressa de Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, nas proximidades do bairro Beatriz.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima é uma jovem, de 18 anos, que havia tirado habilitação para pilotar motocicleta há pouco mais de um mês.

Ainda conforme os militares, a vítima estaria indo para o trabalho quando para tentar fugir do tráfego intenso no local tentou transitar na via pelo corredor – espaço na pista entre dois veículos, perdeu o controle da direção, bateu em um carro de passeio, caiu na pista e foi atropelada por um caminhão que não conseguiu frear. A jovem morreu na hora. Perícia e rabecão foram acionadas e ainda comparecerão no local

