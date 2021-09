O jovem de 20 anos, natural do município de Luz, morreu em um grave acidente na madrugada, desse sábado (25), no km 139, da MG-164, em Bom Despacho.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 25 anos, trafegava pela rodovia sentido Engenho do Ribeiro quando, em frente ao antigo SESC, ele se assustou com um cachorro que atravessava a pista e perdeu o controle do veículo e capotou.

Ao chegarem no local do acidente, os militares constataram que haviam cinco pessoas dentro do carro. A vítima já estava em óbito, já os demais ocupantes sofreram escoriações pelos corpos.

Durante a remoção do veículo, os policiais encontraram uma caixa de cerveja no porta malas do carro. O condutor afirmou que estavam fazendo uso de bebida alcoólica. Segundo os militares, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.