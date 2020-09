Um acidente registrado na rodovia BR-354, no perímetro urbano de Perdões, na madrugada dessa quarta-feira (16), deixou uma vítima fatal.

De acordo com informações do Portal Campo Belo, o automóvel conduzido por um jovem, de 21 anos, que residia em Perdões, colidiu contra uma carreta. O condutor veio a óbito no local.

O Corpo de Bombeiros de Lavras atendeu a ocorrência.

O motorista da carreta relatou à polícia que seguia sentido a BR-381, Fernão Dias, quando em um determinado momento, o veículo invadiu a pista contrária e colidiu contra a lateral da carreta. Com o impacto, o motorista foi lançado para fora do veículo.