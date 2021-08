Um jovem de 23 anos morreu após o veículo em que ele estava capotar na madrugada desta segunda-feira (9) na MG-167.

O jovem seguia sentido Varginha, quando perdeu o controle da direção do veículo. Com o impacto, o corpo foi lançado para fora do carro.

Gustavo Vitor Araújo Marques veio a óbito no local. Ele era natural de Três Pontas.

Fonte: Portal Campo Belo