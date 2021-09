Um jovem de 24 anos morreu após se envolver em um acidente de motocicleta na BR-170, no bairro Planalto, no município de Arcos. O acidente ocorreu nessa quarta-feira (29), por volta das 16h30.

Os socorristas do Samu Oeste foram acionados e, ao chegarem no local para atendimento da vítima, eles constataram que o jovem já estava inconsciente e com traumatismo cranioencefálico.

O jovem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para o Hospital São José em Arcos.

Ao dar entrada na unidade hospitalar, ele teve uma parada cardiorespiratória (PCR). As equipes investiram em manobras de ressuscitação, porém sem reação da vítima que evoluiu para óbito.