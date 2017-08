O jovem Matheus Carvalho, de 19 anos, está representando a cidade de Bambuí no concurso internacional de fotografia Brasília Foto Show 2017.

Disputando o prêmio de melhor fotografia com câmera digital, Matheus encantou os participantes do concurso com a imagem chamada “Zelo”.

“Me sinto eufórico por ser meu primeiro concurso fotográfico e está sendo algo muito importante para minha história, receber o carinho de pessoas que acreditam em mim, pois às vezes nem eu acredito no meu talento, isso é algo que somente Deus poderia estar me proporcionando. Um dos meus prazeres é contemplar a natureza e estar participando com uma imagem que representa meu amor por ela é muito emocionante” comentou Matheus.

O concurso vai até o dia 10 deste mês.