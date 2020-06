Um ex-presidiário, de 36 anos, reincidente no cometimento de vários crimes, foi preso novamente nesta quarta-feira (24) em Arcos.

De acordo com a PM, ele roubou um celular de uma jovem de 23 anos, no momento em que ela fazia ligações na porta de casa, no bairro São José, e fugiu logo em seguida.

No momento do crime, o homem agrediu a vítima com socos no rosto e vários chutes.

Os militares colheram as informações, socorreram a vítima e chegaram até o suspeito, que estava escondido em uma casa do bairro Nova Morada. O celular foi recuperado e seguiu junto a ocorrência, bem como a bicicleta usada por ele.