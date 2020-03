Da Redação

Na manhã desta terça feira (3), uma jovem foi assassinada na cidade de Córrego Fundo. A vítima é Lays Almeida, de 19 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido por um adolescente, namorado da vítima, que, por motivos passionais, apoderou-se de uma faca e a feriu com vários golpes.

Após a faca quebrar, o menor usou uma machadinha para continuar a golpear a jovem, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do crime.

O autor do feminicídio, que tem 17 anos (menor infrator com várias passagens), aguardou a chegada dos policias militares, confessando o assassinato. Ele foi apreendido, em flagrante, juntamente com as armas usadas no crime e encaminhado para a Delegacia.

O corpo da vítima foi liberado para os familiares para ser sepultado. De acordo com informações apuradas pelo portal, ela será velada em Pimenta.

Matéria atualizada às 16h54