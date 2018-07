Redação Últimas Notícias

Um jovem de 23 anos foi assassinado por volta das 22h30 deste sábado (21), no bairro do Rosário, em Formiga.

De acordo com informações preliminares, Kenedy Anderson Vinícius estava em um bar, nas proximidades do campo do Guarani, quando indivíduos armados chegaram e dispararam contra o jovem. Ele foi alvejado com tiros na cabeça, peito e nuca.